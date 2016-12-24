Законодатели Мордовии обозначили направления работы на 2025 год

29 января прошла сорок пятая сессия Госсобрания Мордовии седьмого созыва под председательством Владимира Чибиркина. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального Правительства, руководители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.



Приоритетом в работе Госсобрания в 2025 году Владимир Чибиркин назвал реализацию Послания Главы Мордовии Госсобранию. «От его выполнения зависит благосостояние наших граждан, повышение уровня жизни, благополучие и развитие республики», - подчеркнул он.



Законопроектная работа будет нацелена на решение вопросов демографии, поддержку семей с детьми и студенческих семей. Также будет уделяться внимание инвестиционной и налоговой политике, развитию технологий и производства.



Продолжится расширение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. «На протяжении двух лет Мордовия успешно выполняет поручения Президента страны в этом направлении. Командная работа у нас достаточно эффективна и профессиональна», - сказал Глава республики.



Всего на повестке дня было рассмотрено 8 вопросов.



Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин представил ежегодный итоговый доклад о своей деятельности. Он рассказал о положительном результате в решении социальных вопросов. За прошлый год более 140 сирот получили жильё - таких показателей в республике ещё не было.



Глава Республики Артём Здунов поздравил депутатов с 30-летием Госсобрания Мордовии. Он отметил, что за это время удалось сформировать правовую базу республики. «В настоящее время мы работаем как единая команда, но прочное правовое поле невозможно без обратной связи от людей. Поэтому я благодарю вас за то, что мы работаем не только от сессии к сессии, но и постоянно поддерживаем связь. Надо обращать внимание на все вопросы, которые поступают», - обратился он к депутатскому корпусу.