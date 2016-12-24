Школьники и студенты Мордовии стали участниками проекта Общества «Знание»

В Мордовии завершился цикл просветительских лекций проекта Российского общества «Знание», посвящённый достижениям региона и возможностям развития для молодежи республики. Участниками стали студенты и школьники региона.

Проект «Мордовия – регион для молодых» трека Знание.Лекторий стартовал в июне при поддержке Правительства и Государственного комитета по делам молодежи республики, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева. За 2024 год в рамках данного проекта в республике прошло более 150 лекций, участниками которых стали почти 3,5 тысячи человек.

«Сохранение исторической памяти – стратегическая задача не только для органов власти, но и для каждого гражданина. Проект «Мордовия – регион для молодых» стал популярным среди нашей активной молодежи Мордовии, студентов и школьников. В их руках будущее нашей страны и наше историческое наследие, которое важно сохранить для будущих поколений. У Мордовии богатый исторический опыт, традиции, герои – рассказы о них учат нашу молодежь глубже анализировать события сегодняшнего дня, понимать современную историю России и её позицию на международной арене», — отметил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Проект направлен на формирование у молодежи достоверных знаний о социально-экономическом, промышленном, инфраструктурном, природном, историко-культурном, туристском, научном, образовательном потенциале и достижениях региона, возможностях личностной и профессиональной самореализации, а также создание условий для формирования у молодежи интереса к дальнейшему изучению сфер деятельности, являющихся приоритетными для социально-экономического развития республики. Лекции, мастер-классы, квизы проходили на площадках школ, вузов, колледжей, техникумов, музеев Саранска, Ковылкино, Рузаевки, Торбеевского, Темниковского района и других муниципалитетов.

«Российское общество «Знание» занимает лидирующие позиции в области просветительской деятельности в Республике Мордовия. Особенно этому поспособствовала реализация регионального проекта. Его особенность состоит в широком спектре тем, где каждый школьник или студент может погрузиться в интересующий его вопрос: патриотизм, финансовая грамотность, история и география Мордовии, современные профессии и креативные индустрии для молодежи, создание бизнеса и грантовая деятельность и другие. Надеемся, что в 2025 году данный проект получит свое развитие в регионе», — подчеркнула председатель Государственного комитета по делам молодежи Мордовии Анастасия Гришнева.

В качестве лекторов Российского общества «Знание» выступили кандидат философских наук, директор Института корпоративного обучения и непрерывного образования МГУ им. Н.П. Огарёва Наталья Жадунова, кандидат психологических наук, заместитель директора Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Тараскина, кандидат исторических наук, директор музейного комплекса «История образования в мордовском крае» МГПУ имени М.Е. Евсевьева Николай Горячев, заместитель директора по научной работе Республиканского краеведческого музея им. И.Д. Воронина Татьяна Червячкова, член Общественного совета при Республиканской службе ЗАГС Юлия Мангутова, генеральный директор ресурсного центра добровольчества «Добро в Мордовии» Александр Петров, сотрудники отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия Александр Пронин, Дмитрий Щукин и Евгений Наумов, и.о. Председателя Молодежного правительства Республики Мордовия, инженер-исследователь и преподаватель кафедры фотоники МГУ им. Н.П. Огарёва Алина Таратынова.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Российского общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».