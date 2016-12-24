Новое подразделение судебных приставов начало работу в Мордовии

С января 2024 года в Республике Мордовия открылось Специализированное отделение судебных приставов, которое занимается исполнением самых сложных и ответственных решений судов и других органов. Руководит новым подразделением капитан внутренней службы Светлана Владимировна Федячкина.

Основной задачей отделения является исполнение производств, связанных с крупными задолженностями, взысканием налогов и таможенных платежей, а также штрафов и компенсаций, назначенных за коррупционные преступления. Отдельное внимание уделяется вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями, и исполнению решений неимущественного характера.

Теперь дела этих категорий, ранее находившихся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия, переданы в новое подразделение. Это позволит значительно повысить эффективность их исполнения.

Особое внимание в Специализированном отделении уделяется взысканию уголовных штрафов и ущерба за коррупционные преступления.

В отношении должников-коррупционеров применяются санкции в виде ограничения права выезда за пределы Российской Федерации, ограничения в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Кроме этого, в отношении движимого и недвижимого имущества судебными приставами применяются наложение ареста и обращение взыскания на выявленное имущество должника, вплоть до совместно нажитого в браке имущества.

В целом же, у службы судебных приставов имеется достаточное количество инструментов предоставленных нашим законодательством позволяющим создавать условия для эффективного понуждения должников к исполнению решений судов, а так же их принудительного исполнения.

Так, например, благодаря грамотным действиям судебных приставов бывший главный врач одной из городской больницы, осужденный за растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере и за незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, чтобы сохранить в собственности свой автомобиль, погасил уголовный штраф в размере 300 000 рублей и ущерб в размере 9 220 000 руб.

Специализированное отделение расположено в Саранске на улице Федосеенко, дом 8. Граждане могут обратиться сюда для решения вопросов, связанных с исполнительным производством.

Прием проводится дважды в неделю: во вторник с 9 до 13 часов и в четверг с 13 до 18 часов. Записаться можно по телефону 8 (8342) 47-24-51 или через портал Госуслуг.

Открытие нового специализированного отделения — важный шаг в повышении эффективности работы судебных приставов. Оно позволит быстрее и качественнее решать сложные вопросы, касающиеся исполнения судебных решений и защиты интересов граждан.