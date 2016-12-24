В столице Мордовии вновь сократили число крещенских купелей

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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
По информации городской Администрации, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора водоем в селе Макаровка (Иоанно-Богословский монастырь) и водоем «Лесное озеро» исключены из перечня мест, оборудованных для массовых крещенских купаний. Сообщается, что вода здесь не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
Таким образом, на Крещение Господне в Саранске и окрестностях теперь отведено только 3 оборудованных для массовых крещенских купаний места:
- водоем «Зеленая роща»
- святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка)
- святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки).
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины