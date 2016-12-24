В столице Мордовии вновь сократили число крещенских купелей

По информации городской Администрации, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора водоем в селе Макаровка (Иоанно-Богословский монастырь) и водоем «Лесное озеро» исключены из перечня мест, оборудованных для массовых крещенских купаний. Сообщается, что вода здесь не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

Таким образом, на Крещение Господне в Саранске и окрестностях теперь отведено только 3 оборудованных для массовых крещенских купаний места:

- водоем «Зеленая роща»

- святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка)

- святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки).