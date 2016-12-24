В Саранске уменьшили число крещенских купелей

В Саранске уменьшили число крещенских купелейНаш город
В Администрации города прошло заседание комиссии по вопросу организации и проведения крещенских купаний на территории столицы Мордовии.
По информации мэрии, обследование традиционных мест купания показало, что ледяной покров на водоемах стадиона «Старт» и «Огни Саранска» не соответствует нормам безопасности: лед многослойный, толщина меньше 25 сантиметров.
На комиссии принято решение исключить два указанных водоема из ранее опубликованного перечня оборудованных крещенских купелей. На данных местах будет размещена информация о запрете купания и выставлены заграждения.
В городском округе Саранске будет организовано 5 мест для массовых крещенских купаний:
- водоем «Лесное озеро»
- водоем «Зеленая роща»
- святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка)
- святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки)
- водоем в с. Макаровка (Иоанно-Богословский монастырь).
«Сотрудники городских служб уже расчищают площадки на водоемах, обустраивают раздевалки для переодевания и специальные настилы из дерева для подхода к купелям. Нам важно обеспечить максимальную безопасность и комфорт людей. В местах крещенских купаний будут дежурить сотрудники полиции, ГУ МЧС России по РМ, медики, представители администрации. После обряда можно будет угоститься горячим чаем», - отметил временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков.
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