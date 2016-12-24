В России подвели итоги проекта Знание.Спорт

Проект Общества «Знание» Знание.Спорт объединил в себе просветительские лекции, встречи и вручение знаков ГТО, в которых приняли участие более 25 000 молодых людей. Кроме того, результатом проекта стал выпуск сборника из 22 графических новелл о российских чемпионах.

Знание.Спорт – это проект, который вдохновляет молодежь России на занятия спортом и знакомит с достижениями чемпионов. С сентября 2024 года при поддержке Министерства спорта РФ под эгидой проекта в 87 регионах России проходили лекции и тематические встречи с именитыми чемпионами и экспертами в сфере спорта. Эстафета мероприятий, посвященных активному образу жизни, продолжилась вручением знаков ГТО ребятам, успешно сдавшим нормативы и тесты.

В Мордовии проект стартовал одним из первых в стране с мотивационной встречи с чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой, директором спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ольгой Каниськиной. Также к нему присоединились министр спорта региона Никита Ларьков и чемпион мира по мотогонкам на льду Максим Захаров.

Важной частью проекта стал сборник из 22 графических новелл о выдающихся спортсменах нашей страны. В нем описаны истории представителей самых разных видов спорта: фигурное катание, дзюдо, биатлон, теннис, футбол, плавание и многих других. В формате комиксов можно познакомиться с историями Романа Костомарова, Евгении Медведевой, Александра Поветкина, Владислава Третьяка и многих других чемпионов. Герои визуализированы по реальным фотографиям, а в основе сюжета и диалогов — рассказы самих спортсменов. Всего напечатано 20 000 экземпляров сборников, которые отправились в образовательные организации пятидесяти регионов России. Помимо печатной версии доступен и электронный формат новелл, с ним можно ознакомиться на сайте проекта. Автором текстов выступил писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

«Благодаря проекту Знание.Спорт нам удалось объединить более 25 000 молодых людей вокруг идеи активного образа жизни и вдохновить их на занятие спортом. В новом сборнике графических новелл собраны истории знаменитых российских чемпионов, мы решили рассказать об их достижениях в простом и доступном формате. Уверен, что такие проекты помогут нам формировать здоровые и активные поколения россиян, способных гордиться своими героями и стремиться к новым достижениям», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Кроме того, проект поддержали спортсмены, принявшие участие во встречах с молодежью в разных регионах страны. Среди них: олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, двукратный победитель Мировой лиги и Сенатор РФ Тарас Хтей, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области, 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Наталья Ищенко, 3-кратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов, чемпионка мира, олимпийская чемпионка, директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ольга Каниськина, олимпийская чемпионка по велоспорту, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира и заслуженный мастер спорта России Ольга Слюсарева, двукратный чемпионом мира по каратэ киокусинкай, 3-кратный чемпион России, обладатель пояса чемпиона WFKO, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по карате киокусинкай Евгений Мамро.

Напомним, что проект Знание.Спорт — не первый пример продуктивного сотрудничества просветительской организации и Министерства спорта РФ. В 2023 году Общество «Знание» и ведомство открыли на Выставке “Россия” на ВДНХ «Аллею славы» российских спортсменов. На экспозиции было представлено почти 600 подлинных медалей. За время работы «Аллею славы» посетили свыше 4 миллионов человек.