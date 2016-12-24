В Саранске новогодние ёлки и сосны можно сдать на переработку

Наш город

Администрация Саранска при поддержке регионального оператора по обращению с отходами «РЕМОНДИС Саранск» присоединяется к Всероссийской акции «Ёлочный круговорот» по утилизации новогодних ёлок. Акция продлится до конца января.

Принести ёлки для последующей утилизации можно на следующие контейнерные площадки города:

- ул. Веселовского, 62а
- ул. Миронова, 1а
- ул. Косарева, 50
- ул. Ботевградская, 80
- ул. Кирова, 71а
- ул. Энгельса, 11а.

Собранные хвойные деревья будут направлены на линию компостирования для превращения в полезное удобрение для повышения плодородия земли.

В мэрии отмечают, что на ёлке не должно быть остатков украшений, мишуры и гирлянд. Не следует связывать дерево, обматывать скотчем или упаковывать в пакеты и пленку.

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