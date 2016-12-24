В Саранске ярмарка «Зимняя сказка» будет работать до конца новогодних каникул

Организаторы традиционной ярмарки самозанятых приняли решение продлить «Зимнюю сказку» до окончания новогодних праздников. Напомним, что ярмарка организована Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В этом году на предновогоднюю ярмарку заявлено рекордное количество участников — 97 человек. Для самозанятых Мордовии традиционно она проходит совершенно бесплатно и является прекрасной возможностью для обмена опытом, приобретения новых клиентов и продвижения своего продукта.

Как отмечают в Минэкономики РМ, в этом году количество самозанятых в республике уже превысило отметку в 30 тысяч человек с приростом к прошлому году более 10 тысяч человек, что говорит о популярности и доступности данной системы налогообложения.

Ярмарка «Зимняя сказка» - заключительная в этом году. Всего же участие в ярмарках приняли более 140 самозанятых, их количество с каждым разом растет, появляются новые участники.

В качестве новогоднего подарка себе и своим близким посетители могут выбрать мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, кондитерские изделия, новогодние сувениры, фотокниги, изделия из дерева, посуду, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других подарков.

В предновогоднюю ярмарку проводятся тематические мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, созданию праздничного чая и съедобных букетов.

Порадовать себя и своих близких прекрасными подарками, а также сувенирами ручной работы можно до 8 января включительно, посетив торговые центры «Сити-Парк» и «Макс».