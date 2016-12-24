В Саранске ярмарка «Зимняя сказка» будет работать до конца новогодних каникул

Репортер

Организаторы традиционной ярмарки самозанятых приняли решение продлить «Зимнюю сказку» до окончания новогодних праздников. Напомним, что ярмарка организована Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В этом году на предновогоднюю ярмарку заявлено рекордное количество участников — 97 человек. Для самозанятых Мордовии традиционно она проходит совершенно бесплатно и является прекрасной возможностью для обмена опытом, приобретения новых клиентов и продвижения своего продукта.

Как отмечают в Минэкономики РМ, в этом году количество самозанятых в республике уже превысило отметку в 30 тысяч человек с приростом к прошлому году более 10 тысяч человек, что говорит о популярности и доступности данной системы налогообложения.

Ярмарка «Зимняя сказка» - заключительная в этом году. Всего же участие в ярмарках приняли более 140 самозанятых, их количество с каждым разом растет, появляются новые участники.

В качестве новогоднего подарка себе и своим близким посетители могут выбрать мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, кондитерские изделия, новогодние сувениры, фотокниги, изделия из дерева, посуду, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других подарков.

В предновогоднюю ярмарку проводятся тематические мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, созданию праздничного чая и съедобных букетов.

Порадовать себя и своих близких прекрасными подарками, а также сувенирами ручной работы можно до 8 января включительно, посетив торговые центры «Сити-Парк» и «Макс».

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