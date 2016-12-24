Муниципальные служащие Мордовии могут принять участие во Всероссийской премии «Служение»

Утверждено 10 номинаций, а приём заявок уже открыт на сайте премияслужение.рф.

Эта премия организована по поручению Президента России Владимира Путина и предназначена для награждения выдающихся служащих, которые внесли значительный вклад в развитие своих муниципалитетов и улучшение жизни граждан.

Принять участие могут: главы муниципальных образований, муниципальные депутаты и служащие, работники муниципалитетов и организаций, председатели и члены Советов муниципальных образований, члены ТОС и сельские старосты.

«Первая премия «Служение» собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны — это яркое подтверждение того, что муниципальное сообщество имеет серьёзный запрос на признание, обмен опытом и поддержку лучших практик. Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах. Готовясь ко второй Премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Например, мы обратили внимание на то, что среди участников первой премии было мало молодых специалистов до 30 лет. Их труд, особенно в приграничных территориях, нельзя недооценивать — они золотой фонд муниципальной службы, её будущее. Поэтому мы стремимся создать условия для их признания на самом высоком уровне.

Среди нововведений этого года – проведение Народного голосования через Госуслуги, что сделает процесс прозрачным и доступным для всех жителей страны. Также мы предоставим возможность соискателям первой премии подать заявки повторно, если их проекты не вошли в число победителей. Это шанс показать новые результаты и изменения, которые произошли за прошедший год», – отметила Ирина Гусева, Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Организатором премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.