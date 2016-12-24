В Мордовии почтовая начальница присвоила более 1,2 млн рублей

52-летняя жительница Ичалковского района республики выслушала приговор суда за хищение денежных средств почтовой организации. По информации МВД по РМ, бывшая почтовая служащая отвечала за свои деяния по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение».

По данным следствия, женщина руководила почтовым отделением связи в Ичалковском районе и в период с ноября 2023 года по июнь 2024 года совершила присвоение 1 миллиона 266 тысяч рублей воспользовавшись своим служебным положением. Недостачу выявили в ходе проведенной инвентаризации.

Испытывая финансовые проблемы, в том числе по оплате своих кредитов, почтовая начальница некоторым покупателям просто не пробивала чеки за приобретенный товар, а деньги оставляла себе. Таким образом она присвоила более 290 тысяч рублей. Кроме того, женщина регулярно забирала из основной операционной кассы часть наличных средств, похитив таким образом почти 1 млн рублей.

Вину в содеянном обвиняемая признала полностью и частично возместила причиненный ущерб. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 4 месяца.