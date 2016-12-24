В Саранске полиция ищет охотницу за мясом

Как сообщает МВД по РМ, 3 декабря в полицию поступило сообщение о хищении на рынке по улице Косарева пакета с мясом, случайно оставленного покупателями. Сумма ущерба от мясного преступления составила 7 400 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была изъята видеозапись с женщиной, предположительно причастной к совершению преступления.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности указанной гражданки, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-62 или 102.