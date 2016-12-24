Жительница Мордовии подложила своей знакомой «инвестиционную свинью»

По информации МВД по РМ, в отдел полиции в Рузаевском районе с заявлением о факте мошенничества обратилась 55-летняя кассир транспортной организации. Женщина по совету хорошей знакомой решила заняться инвестированием на биржевой платформе и попала в лапы аферистов.

Потерпевшая рассказала, что доверилась информации подруги, которая похвалилась своими успехами на электронных торгах. Знакомая рассказала, что приняла предложение об инвестировании от специалистов биржевой платформы и теперь ежедневно видит в своем личном кабинете растущую прибыль от вложений.

Жительница Рузаевки загорелась идеей, скачала на телефон определенное приложение, которое ей посоветовала знакомая, и приступила к деятельности. Когда в личном кабинете она увидела, что внесенные денежные средства стали приносить доход, новоявленного инвестора обуяла алчность. Женщина стала пополнять свой счет все более крупными суммами и даже залезла в кредиты.

В общей сложности она внесла 620 тысяч рублей, но когда попыталась вывести средства, то столкнулась с трудностями. Менеджер платформы порекомендовал ей решить проблему дополнительными финансовыми вливаниями, что заставило даму призадуматься. Она связалась со своей коллегой по инвестициям, и узнала, что знакомая оказалась в аналогичной ситуации – только та вложила чуть более 200 тысяч рублей.

Самое любопытное, что привлечь свою знакомую к инвестированию «первооткрывательнице» посоветовал курировавший ее менеджер. Таким образом, ей обещали увеличить получаемую прибыль. В итоге, обе женщины понесли крупные финансовые потери.

В МВД отмечают, что в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.