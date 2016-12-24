Мордовию по программе «Больше, чем путешествие» посетили туристы из трех регионов

При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии преподаватели и школьники из Удмуртии, Башкирии и Самарской области отправились в двухдневное «Этно-путешествие в Саранск».

Гости побывали в сафари-парке «Кречет», прошлись с обзорной экскурсией по столице Мордовии, поучаствовали в творческих мастер-классах в Краеведческом музее имени И.Д. Воронина, а также попробовали блюда мордовской кухни.

Как отмечают в Минэкономики РМ, всего по программе «Больше, чем путешествие» наша республика в этом году приняла пять групп общей численностью свыше 100 человек.

Отметим, что сертификаты на поездки по проекту доступны участниками и победителями конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», «Движения Первых» и Общества «Знание».