Мордовию по программе «Больше, чем путешествие» посетили туристы из трех регионов

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии преподаватели и школьники из Удмуртии, Башкирии и Самарской области отправились в двухдневное «Этно-путешествие в Саранск».
Гости побывали в сафари-парке «Кречет», прошлись с обзорной экскурсией по столице Мордовии, поучаствовали в творческих мастер-классах в Краеведческом музее имени И.Д. Воронина, а также попробовали блюда мордовской кухни.
Как отмечают в Минэкономики РМ, всего по программе «Больше, чем путешествие» наша республика в этом году приняла пять групп общей численностью свыше 100 человек.
Отметим, что сертификаты на поездки по проекту доступны участниками и победителями конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», «Движения Первых» и Общества «Знание».
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