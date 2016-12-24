Молодежный парламент Мордовии предлагает учредить почетный знак РМ «За гражданскую доблесть»

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
В столице Мордовии прошло заседание регионального Молодежного парламента, в котором приняли участие Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Долматова.
Владимир Чибиркин отметил активность Молодежного парламента Мордовии при проведении патриотических и благотворительных акций, поблагодарил за помощь участникам специальной военной операции, а также за работу в составе гуманитарных миссий в приграничных регионах.
Отдельное направление деятельности Молодежного парламента - участие в законотворческом процессе. В настоящее время решено создать группу по работе над законопроектом, направленным на учреждение почетного знака Республики Мордовия «За гражданскую доблесть».
Молодые парламентарии предлагают награждать этим знаком за активную общественно значимую социальную деятельность, защиту прав и свобод человека и гражданина, за участие в патриотическом воспитании и увековечение памяти защитников Отечества, за поддержку ветеранов, детей войны, участников военных конфликтов.
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