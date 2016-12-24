Бизнес Мордовии получает финансовую господдержку на цифровой платформе

Предприниматели Мордовии с начала текущего года при помощи Цифровой платформы МСП.РФ получили 140 микрозаймов на общую сумму свыше 360 млн. рублей. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По всей стране сервисом уже воспользовались субъекты малого и среднего бизнеса из 82 регионов на общую сумму более 15,7 млрд. рублей. Напомним, предприниматели могут подать заявку на микрозайм через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» с октября 2023 года.

«Сегодня каждая четвертая выдача из общего объема микрозаймов происходит при помощи цифровой платформы, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Цифровизация этой меры поддержки позволяет нам и регионам видеть полностью портрет получателей, анализировать причины отказов и вносить необходимые корректировки».

По итогам одиннадцати месяцев средний размер микрозайма по стране составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,4%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании.

Почти две трети микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% для инвестиций и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг, а также производства.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.