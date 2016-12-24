В Мордовии к сетям газоснабжения подключили новый элеватор сельхозпредприятия

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» подключили к сетям газоснабжения новый элеватор сельхозпредприятия в Кочкуровском районе Мордовии.

Для этого работники компании построили 1,1 км газопровода, выполнили врезку в существующие сети газоснабжения, а также установили пункт редуцирования газа.

«Подключение к газу обеспечит работу оборудования сушильного комплекса производительностью 95 тонн зерна в час и создаст оптимальные условия для развития сельскохозяйственного предприятия», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.