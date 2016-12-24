Торговец из Пензы попался в Мордовии с крупной партией контрафактных сигарет

Преступная деятельность 51-летнего жителя города Пензы была пресечена в апреле 2024 года сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузаевскому району.

По данным следствия, немаркированные табачные изделия фигурант привез на рынок в город Рузаевку на личном автомобиле. Вместе с другими товарами он продавал левые сигареты владельцам торговых точек и физическим лицам оптом и в розницу по 50-60 рублей за пачку. При этом контрафактный табак он держал не на виду, а в своем минивэне.

На территории центрального рынка Рузаевки полицейские обнаружили и изъяли у торговца более 10 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Общая стоимость этой продукции составила свыше 1,3 млн рублей.

По информации МВД по РМ, вину в совершении преступления житель Пензы признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.