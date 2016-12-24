В Мордовии прошла церемония вручения нагрудных знаков «Народный фронт. Все для Победы!»

Награда «Народный фронт. Все для Победы!» была разработана для поощрения волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям. Данный нагрудный знак был учрежден в этом году по поручению Президента России после встречи с участниками форума «Все для Победы!».

С осени 2024 года нагрудные знаки Народного фронта получают волонтеры во всех регионах страны. В Мордовии почетную награду лауреатам вручали председатель Общественной палаты РМ, сопредседатель Народного Фронта в РМ Олег Каштанов и ветеран Чеченской военной кампании, участник специальной военной операции Сергей Крашенинников.

Лауреатами стали предприниматели Мордовии, представители крупных компаний и неравнодушные жители республики, помогающие нашим военнослужащим на передовой.