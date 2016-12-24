В Саранске ДТП на перекрестке привело к гибели 22-летнего водителя

По информации Госавтоинспекции республики, 16 декабря в 21 час 45 минут 42-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Ботевградской, на перекрестке с ул. Васенко совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099» под управлением 22-летнего парня, которая находилась на прилегающей территории и заезжала во двор дома.

После столкновения отечественная легковушка превратилась в груду искореженного металла. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21099» от полученных травм скончался на месте происшествия. У водителя автомашины «Тойота» взята кровь на анализ.