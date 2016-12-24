Более 68 тысяч юных жителей республики получат новогодние подарки от Главы Мордовии

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В преддверии Нового года более 68 тысяч детей республики в возрасте до 13 лет получат сладкие подарки с поздравлением от Главы Мордовии Артёма Здунова.
Новогодние подарки получат все ребята, постоянно проживающие в сельской местности, в Саранске и Рузаевке – из малоимущих семей, получающих «единое пособие» на ребенка, многодетных и приемных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, находящиеся под опекой, дети-инвалиды (до 18 лет) и из семей, где оба родителя инвалиды.
Также сладкие гостинцы будут переданы воспитанникам интернатных учреждений, коррекционных школ Саранска, специализированных учреждений для несовершеннолетних.
Не останутся без внимания дети студентов, магистрантов, аспирантов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
Новогодние подарки от лидера региона получат дети участников специальной военной операции и дети граждан, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины и находящихся в пунктах временного размещения.
Доставка новогодних подарков в муниципальные районы начнется в соответствии с графиком – после 9 декабря.
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