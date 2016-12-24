Жители дома в поселке Комсомольский отмечают улучшения после обращения в Народный фронт

В апреле 2024 года в региональное отделение Народного фронта поступило обращение от жителей дома № 36 в первом микрорайоне п. Комсомольский Чамзинского района. Люди заявили о серьезных проблемах, требующих срочного решения.

«У нас много проблем, но на первое место выходит необходимость навести порядок в подвале. Он стал настоящим гиблым местом, - говорили жители на встрече с активистами Народного фронта. Действительно, подвал был затоплен, в том числе нечистотами, а в подъездах стоял неприятный запах. Жители верхних этажей постоянно страдали от подтоплений.

Представители Управляющей компании пообещали, что сделают все возможное для устранения сложившейся ситуации. Прошло полгода, и жители дома снова обратились в региональное отделение Народного фронта, чтобы рассказать о проделанной работе: «Заделан шов, залито крыльцо, заасфальтирована дорожка к подъезду, построена стена в подъезде, установлена дверь в подвал. Мы осушили подвал, правда, пока только его левую часть. Также удалось избавиться от крыс и другой живности!»

Представители Управляющей компании «Метраж» заверили, что работа по осушению подвала будет продолжена в следующем году и завершена в полном объеме. Кроме того, жители верхнего этажа другого подъезда также обратились с просьбой о ремонте крыши, к работам планируется приступить с наступлением тепла.

Жители выражают благодарность за помощь Народному фронту, а также бывшему главе Чамзинского муниципального района Батерякову Р.А. и администрации Комсомольского городского поселения в лице Жалилова И.И. и Алмаевой Д.А. Особые слова признательности направлены и сотрудникам Управляющей компании ООО «Метраж»: директору Кирееву А.М., начальнику участка Александру Кочеткову и мастеру Вениамину Мурадову, которые всегда идут на контакт и стараются помочь.

- Мы рады, что просьбы людей были услышаны и проблемы стали решаться, — говорит представитель Народного фронта Людмила Анютина. — Жители активно участвуют в благоустройстве своего дома, подъезда и двора. Эта совместная работа дает результаты. Надеемся, что в следующем году все запланированное будет выполнено, и у нас вновь появится повод поблагодарить всех за труд и неравнодушие! Народный фронт продолжит следить за судьбой этого дома.