Поздравление Главы Мордовии с Днем юриста

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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые представители юридической сферы Мордовии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь делу, которое требует ответственности, честности и верности букве закона. Благодаря вашей профессиональной работе правовая система Мордовии постоянно совершенствуется.
Отдельную благодарность выражаю сотрудникам Государственного юридического бюро Мордовии. Вы помогаете решать правовые вопросы защитникам Родины, их семьям и всем, кто нуждается в вашей консультации.
Уверен, ваши грамотность и принципиальность и впредь будут служить укреплению правопорядка в нашей республике.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных и личных достижений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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