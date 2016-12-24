Поздравление Главы Мордовии с Днем юриста

Уважаемые представители юридической сферы Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь делу, которое требует ответственности, честности и верности букве закона. Благодаря вашей профессиональной работе правовая система Мордовии постоянно совершенствуется.

Отдельную благодарность выражаю сотрудникам Государственного юридического бюро Мордовии. Вы помогаете решать правовые вопросы защитникам Родины, их семьям и всем, кто нуждается в вашей консультации.

Уверен, ваши грамотность и принципиальность и впредь будут служить укреплению правопорядка в нашей республике.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных и личных достижений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов