В Мордовии ликвидирована еще одна несанкционированная свалка

В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили документы и фотоматериалы от правообладателя земельного участка сельскохозяйственного назначения, подтверждающие ликвидацию несанкционированной свалки, расположенной в границах Темниковского района республики.

По информации ведомства, земельный участок на площади 200 кв. м был захламлен древесными отходами, строительным мусором, полиэтиленовыми отходами, пластиковыми бутылками, стеклом. Свалка располагалась на участке, который не используется в сельскохозяйственном производстве и полностью зарастает сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам выездного обследования собственнику земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, а также предложено принять меры по ликвидации свалки. В результате, территория была очищена от мусора и различных отходов.

Отмечается, что с начала 2024 года Управлением Россельхознадзора на территории Мордовии было выявлено 22 несанкционированные свалки, из них ликвидировано 15.