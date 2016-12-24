В Мордовии ветеринарный врач пойдет под суд за коммерческий подкуп

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Как сообщает прокуратура РМ, в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в коммерческом подкупе.
По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый занимал должность главного ветеринарного врача отрасли свиноводства ООО «Мордовский племенной центр». В это время он незаконно получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей.
Деньги ветврачу передавались за приоритетный отбор коммерческой организации в качестве поставщика ветеринарных препаратов для нужд ООО «Мордовский племенной центр».
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