В Мордовии ветеринарный врач пойдет под суд за коммерческий подкуп

Как сообщает прокуратура РМ, в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый занимал должность главного ветеринарного врача отрасли свиноводства ООО «Мордовский племенной центр». В это время он незаконно получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей.

Деньги ветврачу передавались за приоритетный отбор коммерческой организации в качестве поставщика ветеринарных препаратов для нужд ООО «Мордовский племенной центр».