Ветераны СВО из Мордовии завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по футболу

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по футболу «Герои нашего времени» среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата.



В турнире приняли участие более тридцати ветеранов специальной военной операции, которые выступали в составах четырех объединенных команд и представляли 12 регионов Российской Федерации. Бойцы из Мордовии выступали в составе сборной Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

На турнире выступили ветераны специальной военной операции Александр Кузовичков, Сергей Кочнев, Виктор Подлипалин, Виталий Логунов и Алексей Нарзяев. Команда была создана в начале октября при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» под началом президента Федерации футбола РМ Александра Егорова.



По итогам соревнований наши бойцы завоевали бронзовую медаль, при этом Александр Кузовичков стал автором самого красивого гола.