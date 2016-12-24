В Саранске семьи ветеранов СВО приняли участие в массовом катании на льду

В столице Мордовии филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с МГУ им. Н.П.Огарева организовали массовое катание на льду для семей ветеранов СВО. Мероприятие состоялось в универсальном зале «Огарев Арена».

Катание действительно стало массовым - в нем приняли участие более 70 ветеранов специальной военной операции и их родных. Освоить элементы ледового мастерства взрослым и маленьким гостям помогали мастера и кандидаты в мастера спорта по фигурному катанию и волонтеры. В перерывах участники семейного мероприятия угостились чаем и выпечкой от студенческого комбината питания «Молодежный».

«Такие акции помогают объединять и семьи защитников Отечества, - отметила заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Зеткина. - Мы благодарны университету за ту большую работу, которую ведут его сотрудники в патриотическом воспитании молодежи, а также за организацию совместных мероприятий, направленных на поддержку наших защитников».