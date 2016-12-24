Для дизайнеров Мордовии продлен прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон»

Проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлевает регистрацию на профессиональный трек, где дизайнеры смогут побороться за возможность реализовать персональный проект, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», получить содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламную поддержку от организаторов проекта. Принять участие в профессиональном конкурсе могут жители Республики Мордовия в возрасте от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна. Регистрация доступна на сайте проекта до 5 октября включительно.

Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его цель – создание условий для профессионального развития специалистов в области графического дизайна, а также для самореализации граждан, интересующихся вопросами развития креативных навыков.

Профессиональный конкурс для дизайнеров проводится по трем профильным направлениям: графический и цифровой дизайн, а также дизайн среды. К каждому из направлений конкурса уже присоединились тысячи дизайнеров со всей страны, однако проект продолжает ежедневно привлекать новых участников. В связи с этим было принято решение продлить регистрацию на конкурс. Регистрация открыта на сайте проекта на платформе «Россия – страна возможностей» до 5 октября включительно.

«Участие в профессиональном треке «Дизайн-марафона» — это возможность для дизайнеров внести реальные изменения в общественную среду и предложить идеи по улучшению государственных дизайн-решений. Кроме того, участники получат обратную связь от экспертов индустрии, узнают их мнение о своих работах и услышат конкретные рекомендации. Это ценно как для обучения и профессионального развития, так и для продвижения по карьерной лестнице. В ответ на просьбы дизайнеров, мы решили продлить регистрацию в конкурсе еще на несколько дней, чтобы все желающие успели стать его частью», – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Сейчас участники профессионального конкурса «Дизайн-марафон» проходят первый отборочный этап – марафон редизайна. На этом этапе задача заключается в том, чтобы найти в окружающей физической и цифровой среде элемент, дизайн которого они могли бы усовершенствовать, и затем предложить свой вариант редизайна этого элемента с подробным описанием того, какую проблему и как решает их дизайн-проект. После оценки работ специально сформированным экспертным советом часть участников пройдет во второй отборочный этап, а лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях проекта.

В рамках второго отборочного этапа для участников конкурса запланирована поездка на территорию Арт-кластера «Таврида», где они в течение пяти дней будут проходить интерактивное обучение на базе Академии «Меганом» от ведущих дизайнеров России. Затем участники смогут использовать полученные знания для разработки авторских решений дизайн-кейсов, сформированных на основании существующей потребности в общественной среде или государственном сегменте.

После прохождения двух отборочных этапов финалисты будут приглашены на очный «Дизайн-интенсив», который состоится в формате трехдневного мероприятия в Мастерской управления «Сенеж». Финалистов конкурса ждет уникальная образовательная программа, решение флагманских дизайн-кейсов от партнеров проекта и общение с ведущими представителями индустрии.

Поддерживать и направлять участников конкурса, давать профильные экспертные советы и оценивать их работы будут известные дизайнеры, основатели образовательных проектов и руководители российских дизайн-студий и агентств.