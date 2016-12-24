В Саранске набережная реки Инсар обретает живописный вид

«Время героев - это наше время!»
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Как сообщает городская Администрация, над украшающими стену граффити работают художники из Саранска, Москвы, Пензы, Тулы, Самары и Саратова.
Одаренные молодые художники превращают стену набережной в арт-объект площадью 1200 м2. Среди изображений выполнен и символ Саранска - рыжая лиса.
Яркие работы будут представлены в финале Фестиваля молодежных субкультур «Про.Кач», который состоится на стадионе «Мордовия Арена» 29 сентября.
Благоустройство набережной реки Инсар ведется по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова. Напомним, 6 сентября руководитель республики провел инспекцию проблемных территорий в столице Мордовии, по итогам которой были приняты решения по устранению имеющихся недостатков.
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