Жители Саранска смогут увидеть автомашины Чемпионата России по ралли-рейдам

Сегодня, 23 сентября, у жителей и гостей Саранска появится возможность посмотреть на машины, которые ездят по пустыням Африки.



Экипажи V этапа Чемпионата России по ралли-рейдам приедут в столицу Мордовии. В Саранске под открытым небом разместится целый цех с автомашинами. Королей бездорожья можно будет увидеть на площадке у стадиона «Мордовия Арена» (около входа №1). К 17:30-18:00 все должно быть готово.



Гонка «Холмы России» уже подходит к концу. Ее участники преодолевают несколько участков по маршруту в Ульяновской области и Мордовии, общей протяженностью почти 900 километров. В гонке за победу сражаются порядка четырех десятков машин и багги, включая мощные грузовики.

Фото: команда «КАМАЗ-мастер»