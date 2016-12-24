Жители Саранска смогут увидеть автомашины Чемпионата России по ралли-рейдам

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Сегодня, 23 сентября, у жителей и гостей Саранска появится возможность посмотреть на машины, которые ездят по пустыням Африки.
Экипажи V этапа Чемпионата России по ралли-рейдам приедут в столицу Мордовии. В Саранске под открытым небом разместится целый цех с автомашинами. Королей бездорожья можно будет увидеть на площадке у стадиона «Мордовия Арена» (около входа №1). К 17:30-18:00 все должно быть готово.
Гонка «Холмы России» уже подходит к концу. Ее участники преодолевают несколько участков по маршруту в Ульяновской области и Мордовии, общей протяженностью почти 900 километров. В гонке за победу сражаются порядка четырех десятков машин и багги, включая мощные грузовики.
Фото: команда «КАМАЗ-мастер»
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