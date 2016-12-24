В Ичалковском районе в Центре культуры произошел пожар

Как сообщает МЧС по РМ, 4 сентября в 17 часов 05 минут поступило сообщение о том, что в поселке Кемля произошло возгорание здания Центра культуры.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 80 квадратных метров.

По предварительной версии, пожар произошел в результате использования открытого огня при проведении ремонтных работ - здание уже несколько месяцев находится на реконструкции.