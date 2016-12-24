Игорь Комаров высоко оценил возможности республиканского филиала госфонда «Защитники Отечества»

30 августа в Уфе полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, в апреле 2023 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании госфонда для персонального сопровождения ветеранов СВО и семей бойцов.

В Уфе филиал начал работать 1 июня 2023 года, и за это время в республиканское отделение госфонда поступило около 60 тыс. обращений, большинство из которых уже решены. На комплексном сопровождении учреждения состоит 1 318 участников специальной военной операции и 2 989 членов семей погибших воинов. В штате филиала – 97 социальных координаторов, среди них – ветераны боевых действий, члены семей участников СВО.

Руководитель регионального филиала, депутат Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Гульнур Кульсарина рассказала, что центр работает по принципу «единого окна»: специалисты помогают ветеранам получить все меры поддержки, в том числе медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, а также необходимые технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. В числе задач фонда – содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помощь в решении бытовых вопросов. Фонд привлекает бойцов СВО к участию в общественных проектах по патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти.

Также филиал государственного фонда «Защитники Отечества» реализует в муниципалитетах республики социальные проекты «Поезд помощи», «Здоровая улыбка бойца», «СВОя семейная гостиная», «Ипповенция как ресурс для семей в сложной жизненной ситуации». Последние два проекта поддержал Фонд грантов Главы Республики Башкортостан.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что в республике планируют создать региональное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Это позволит вовлекать вернувшихся в регион участников СВО в общественную жизнь страны и республики, содействовать воспитанию подрастающего поколения. Кураторами новой ассоциации станут действующие ветеранские организации региона.

Полномочный представитель Президента России и руководитель региона осмотрели рабочие кабинеты юристов, психологов, социальных работников, пообщались с сотрудниками. По итогам визита Игорь Комаров оценил эффективную работу филиала госфонда «Защитники Отечества»: «Сегодня в центре внимания органов власти и общества – участники спецоперации и члены их семей. Наша задача, чтобы они в полном объеме получали поддержку государства и чувствовали заботу и уважение окружающих. В республиканском филиале работа организована на высоком уровне. Очевидно неравнодушное участие Главы республики Радия Хабирова. Здание фонда подобрано с учетом функциональных требований и транспортной логистики, здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения».

В республиканском отделении госфонда «Защитники Отечества» Игорь Комаров встретился с активистами ветеранских движений и участниками СВО.

В этот же день полномочный представитель посетил ситуационный центр – единый центр управления и мониторинга, где собираются и анализируются данные из различных информационных систем, связанных с жизнедеятельностью города Уфы. Основная цель – обеспечить оперативное реагирование на различные ситуации и события, происходящие в городе и улучшить управление городской инфраструктурой.

По словам главы города Ратмира Мавлиева, итогом работы ситуационного центра должно стать увеличение эффективности работы городских служб, экономия бюджетных средств, уменьшение затрат на управление городом и увеличение инвестиционной привлекательности региона.

Полпред, в свою очередь, обратил внимание на механизмы обратной связи с гражданами и системную оценку уровня удовлетворенности жителей города качеством работы городских служб.