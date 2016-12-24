Ветеран СВО из Мордовии прошел обучение по кадровой программе «Время героев»

Ветеран СВО из Саранска Николай Кучканов подал заявку на участие в кадровом президентском конкурсе «Время героев», прошел отбор и дистанционное обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В настоящее время он уже получил подтверждающие документы.

Как сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», Николай Кучканов успешно освоил образовательные программы «Эффективное управление в системе публичной власти» и «Современное публичное управление».



Николай Кучканов ушел на фронт добровольцем, служил в батальоне «Скиф» казачьей бригады «Терек». Выполнял боевые задачи под Бахмутом. Занимал должности стрелка, стрелка-санитара, штурмовика, гранатометчика, командира расчета противотанкового ракетного комплекса и стрелковой группы.

Глава Мордовии Артём Здунов поддержал стремление ветерана направить полученные знания на благо страны и родной республики: «Хочет быть полезным республике и стране, развивать родной край. Поддержим. Настрой у Николая боевой, значит, всё получится!»