В Мордовии за неделю вдвое подскочила заболеваемость коронавирусом

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в республике выявили 86 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предыдущие недельные показатели были вдвое меньше – 39 случаев ковида. К счастью, летальных исходов от зловредной заразы в Мордовии уже долгое время не фиксировалось.
Вирусный всплеск произошел в абсолютном большинстве регионов России. При этом, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что обновленная в конце 2023 года вакцина «Спутник V» эффективна против циркулирующего сейчас в мире коронавирусного штамма FLiRT.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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