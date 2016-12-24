В Мордовии за неделю вдвое подскочила заболеваемость коронавирусом

По данным федерального портала объясняем.рф, за минувшую неделю в республике выявили 86 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предыдущие недельные показатели были вдвое меньше – 39 случаев ковида. К счастью, летальных исходов от зловредной заразы в Мордовии уже долгое время не фиксировалось.

Вирусный всплеск произошел в абсолютном большинстве регионов России. При этом, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что обновленная в конце 2023 года вакцина «Спутник V» эффективна против циркулирующего сейчас в мире коронавирусного штамма FLiRT.