Предприниматель из Мордовии помогает социально незащищенным жителям региона

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов. Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проводится на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Ирина Ботенкова, которая предоставляет населению услуги химической чистки.

«Большая часть наших клиентов — социальная категория граждан. К нам обращаются пенсионеры, малообеспеченные граждане, люди с ограниченными возможностями по здоровью. Помимо скидок, мы предоставляем им бесплатную услугу по курьерской доставке вещей», - рассказала Ирина Ботенкова.

Полученный в Минэкономики РМ грант девушка направила на ежемесячную оплату аренды помещения и внедрение платной программы учета клиентской базы.

«Благодаря гранту мы смогли оптимизировать нашу работу, упростить и сделать более продуктивной», - подытожила Ирина.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Приятно, что в республике есть предприниматели, которые помогают социально незащищённой категории граждан, делая их жизнь хоть немного, но легче. Реализация проекта «Социальная химчистка» яркий тому пример».