Предприниматель из Мордовии обеспечивает жителей чистой питьевой водой

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов. При этом, на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации проектов.

Один из получивших грант предпринимателей - Филипп Солдатов. Он занимается бурением колодцев с чистой питьевой водой, что особенно актуально для сельской местности и отдельных районов республики, где доступ к питьевой воде ограничен.

«Некоторые источники питьевой воды могут быть загрязнены или содержать вредные примеси, а некачественное бурение колодцев кустарным способом, без соблюдения технологий представляет опасность для здоровья, а порой и для жизни, - рассказывает предприниматель. - Идти на такой риск заставляет людей высокая стоимость подключения к централизованной системе водоснабжения. Наша задача — обеспечить жителей глубинки качественной водой».

В прошлом году Филипп Солдатов приобрел установку для качественного бурения колодцев. Большую часть расходов, а это 500 тысяч рублей, предприниматель покрыл благодаря полученному гранту.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантовых средств, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, стараемся всесторонне помогать в реализации их интересных, а главное полезных проектов, - говорит начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Приятно, что в республике есть люди, которые заботятся о здоровье жителей, думают о будущем, помогая сохранять экологию для наших детей».

«Ко мне часто обращаются владельцы частных домов, коттеджей и дач. В основном жители отдаленных деревень и сел, кому не безразлично их здоровье. Благодаря поддержке нацпроекта и новой технике я могу не переживать за качество своей работы», - подытожил Филипп Солдатов.