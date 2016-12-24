Мордовию на Всероссийском фестивале ГТО представит семья Ширчковых-Чернусь

В Саранске прошли соревнования регионального этапа фестиваля ГТО среди семейных команд, в которых состязались победители муниципальных отборочных туров.



Задания включали заплыв в бассейне, 30 и 60-метровые дистанции на стадионе, прыжки в длину с места, стрельба из пневматической винтовки и многое другое.



Победителями республиканского этапа стала спортивная семейная команда из Саранска Чернусь-Ширчковых. Все члены дружного семейства увлекаются спортом. Более того, и сами семьи появились благодаря тому, что когда-то они все занимались легкой атлетикой у одного тренера.



«С супругой Татьяной мы знакомы с юношества, когда-то вместе тренировались. Сначала нас связывала просто дружба, потом мы поняли, что любим друг друга. Поженились, у нас родились две дочки. Полине сейчас 10 лет, Елизавете - 7», - рассказал Владимир Ширчков.



Родители Татьяны - Андрей и Наталья Чернусь с юности занимались прыжками в высоту. И сейчас стараются поддерживать форму. Семья представит Мордовию на Всероссийском фестивале ГТО, который пройдет 22-28 августа в Томске.