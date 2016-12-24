ВЦИОМ: 83% россиян поддержали проведение конкурса «Это у нас семейное»

83% россиян поддерживают проведение конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», 77% уверены, что проект способствует сближению поколений. О результатах исследования, проведенного ко Дню семьи, любви и верности Всероссийским центром изучения общественного мнения среди россиян, рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Финал конкурса «Это у нас семейное» проходит в Мастерской управления «Сенеж» 5-8 июля.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, как россияне относятся к проведению конкурса «Это у нас семейное» – семейного проекта, направленного на объединение поколений, укрепление семейных традиций и традиционных ценностей. Запуск конкурса объявил лично Президент России 1 сентября 2023 года.

«Конкурс дал мощный заряд креатива, совместного созидания, подарил традицию семейных дискуссий и советов, а в ком-то пробудил энергию творчества, любви к жизни! По результатам всероссийского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое мы провели накануне финала, 83% россиян поддержали проведение конкурса «Это у нас семейное». Это высокая оценка нашей работы, которая показывает, что мы двигаемся в верном и востребованном направлении», – отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Исследование показало, что доля тех, кто поддерживает проект, среди тех, кто знает о конкурсе, еще выше – 92%. Обратного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. При этом 84% респондентов отметили, что такие конкурсы нужны нашей стране.

«Мы тщательно анализируем обратную связь участников первого семейного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» на всех его этапах. Это особенно важно потому, что конкурс приобрел действительно массовый, общенародный масштаб – 600 тысяч человек со всех уголков России приняли в нем участие и прошли вместе с нами этот путь. Всей командой мы стремились к тому, чтобы конкурс стал просветительским и вдохновляющим проектом для разных поколений, объединяющим семью общими полезными делами, а соревновательный процесс был открытым и прозрачным. Исследование ВЦИОМ позволило пойти дальше и узнать мнение российских граждан, в том числе и тех, кто не участвовал в конкурсе, о том, каким получился наш конкурс. Каждый второй (56%) опрошенный, имеющий представление о конкурсе «Это у нас семейное», сообщил, что победителей определяют объективно и честно. Особенно значимо, что большинство россиян, а особенно молодежь, верят в равные возможности участников. 52% россиян отметили, что шансы стать победителем равны вне зависимости от места проживания конкурсанта. Среди молодежи 18–24 года этот показатель еще выше – 65%», – рассказал Алексей Комиссаров.

Исследование ВЦИОМ проанализировало мнение граждан о социальном эффекте конкурса. Большинство россиян (80%) полагают, что конкурс способствует продвижению традиционных семейных ценностей. В возрастных группах 35-44 года, 45-59 лет, 60 лет и старше этот показатель составляет 81%.

«Наши конкурсанты отмечают, что самым ценным в конкурсе стало время, которое они проводили вместе, выполняя дистанционные задания, – придумывая сценарии для праздников, украшая свой дом и помогая другим. Очные полуфиналы, когда все три поколения семьи отправлялись в мини-путешествие, для многих стали незабываемыми. Впервые за долгое время участникам удавалось поиграть с детьми, выслушать родителей, вспомнить историю своего рода и найти много новых, замечательных друзей. И по результатам опроса 77% россиян признают, что конкурс действительно способствует сближению поколений», – добавил Алексей Комиссаров.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан.

В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья из Республики Казахстан. 30 команд-победителей будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля, они получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проходит под эгидой Года семьи и при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ООО «Институт современной психологии и родологии», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».