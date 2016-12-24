Артём Здунов встретился с активистами Движения Первых Мордовии

3 июля Глава республики Артём Здунов принял участие в заседании регионального координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи Движение Первых, которое прошло в Ботаническом саду имени В.Н. Ржавитина.

Напомним, Движение Первых создано по инициативе Президента России в 2022 году. Его участниками по всей стране стали более 7 млн человек. В Мордовии на регулярной основе работают 350 первичных отделений. В проекты Движения Первых в текущем году уже вовлечены более 15 тысяч детей и молодежи республики, к концу года их число достигнет 25 тысяч.

«В этом году я на себе максимально прочувствовал Движение Первых. Мы с вами работаем в едином ключе, вы – активные участники всей общероссийской повестки. Вы всегда рядом, на всех мероприятиях, во всех акциях. Спасибо вам за это! - сказал Артём Здунов. – Я недавно встречался с руководством Движения Первых - они под впечатлением, как мы совместно с вами провели презентацию региона на форуме «Россия». Мордовию знают – и в этом ваша большая заслуга!»

Среди важных направлений для движения на ближайшую перспективу Глава Мордовии отметил: проведение, доверенного республике, обучения экспертов грантового конкурса Движения Первых, активное участие региона в федеральных грантовых конкурсах, а также проведение финала чемпионата по оказанию первой помощи.

О деятельности и основных достижениях Движения Первых в нашей республике рассказала председатель Совета регионального отделения Дарья Радайкина. Вся работа ведется по принципу: делать не вместо детей, а вместе с ними. Поэтому актуальная задача – поддерживать любые инициативы молодежи и выводить их со школьного уровня на городской и республиканский.

В этом году школьники и студенты СПО республики впервые примут участие во всех 43 форумах Росмолодежи, получат уникальный опыт и полезные для будущей профессии навыки. Хорошие результаты у молодежи Мордовии в федеральных грантовых конкурсах – 20 проектов стали победителями, получив на свою реализацию более 10 млн рублей.

Участники заседания рассказали Главе Мордовии о жизни в Движении Первых и о своих достижениях. В частности, речь шла о проведении фестиваля детства и юности, который теперь будет масштабирован, реализации гранта на проведение фестиваля молодежных субкультур «ПРО.КАЧ», воплощении в жизнь межрегионального творческого проекта по сохранению культурно-исторического наследия «ОТТИСК», участии в конкурсе лучших проектов среди первичных отделений движения.

Особое внимание было уделено летней оздоровительной кампании. Движение Первых интегрировано в каждом детском лагере Мордовии в формате тематических мероприятий – оно охватит 3800 детей. В лагерях движение запустило региональный проект «Светлячки» - он направлен на безопасное поведение на дорогах.

Участница Движения Первых из саранского лицея №7 Полина Палаткина поделилась впечатлениями от посещения выставки-форума «Россия». Отметим, что за восемь месяцев работы ее посетили 1150 детей из республики – они стали активными участниками мероприятий стенда региона, а также совместной экспозиции Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Полина поблагодарила руководство региона за возможность увидеть все, чем гордится Россия.

Сергей Денисов из лицея №4 Рузаевского района рассказал, как Движение Первых помогло ему попасть на всероссийский медиапроект «Новости Первых». Он предложил провести в регионе конкурс для школьных медиацентров. Артём Здунов эту инициативу поддержал.

В завершение мероприятия собравшиеся приняли участие в юннатской акции – посадке комнатных растений. Каждый участник оставил на кашпо свое памятное пожелание.

«У вас много идей, пусть они постоянно воплощаются в жизнь в республике. Не бойтесь показать себя, развивайтесь, мечтайте и ставьте самые амбициозные цели!» - пожелал Первым Глава Мордовии.