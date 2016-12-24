В Саранске с 17 апреля возобновляется движение по низководному мосту через реку Инсар

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«В Саранске 17 апреля с 8.00 будет возобновлено движение по низководному мосту через реку Инсар на улице Рабочей.

Ограничение движения по низководному мосту было введено в связи интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в р. Инсар. По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды паводковая обстановка в городском округе нормализовалась. Уровень воды в Инсаре соответствует нормам. В случае возникновения ЧС движение по мосту будет закрыто, о чем жители будут оповещены заранее.

Сотрудники муниципального предприятия восстановили барьерные ограждения.

До 8.00 17.04.2024 будут убраны блоки и сняты знаки ограничения движения».