Артём Здунов провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

21 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В заседании приняли участие представители Администрации Главы РМ и Правительства РМ, кабинета министров, структур правоохранительного блока, Общественной палаты региона.

Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин доложил об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в министерстве.

О мерах, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, рассказала начальник Управления информационной политики Администрации Главы РМ и Правительства РМ Альбина Симакина.

С итоговым докладом о результатах работы Управления Главы Республики Мордовия по профилактике коррупционных и иных правонарушений и принимаемых мерах по повышению эффективности его деятельности выступил заместитель начальника Управления Петр Абелов. Всего по материалом проверок Управления в 2023 году привлечено к ответственности 31 должностное лицо, из которых пять человек уволены в связи с утратой доверия.

В этом году сотрудники Управления принимали активное участие в мероприятиях по профессиональному развитию государственных гражданских служащих. Обучение проходило по дополнительным профессиональным программам, в рамках которых были изучены вопросы по реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Прошли обучение 242 государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности, и 520 муниципальных служащих.

Глава республики подчеркнул важность этой работы для профилактики правонарушений.

Также на заседании обсудили план работы Комиссии на 2024 год.