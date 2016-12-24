В Саранске наградили активных участников проекта «Всё для победы!»

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
В Мордовии прошла церемония награждения активных участников проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Сопредседатели регионального исполкома вручили Благодарственные письма коллективам различных ведомств, а также наиболее отличившимся жителям республики.
Все награжденные активно участвовали в формировании гуманитарной помощи для участников СВО. Среди них коллективы Управления федеральной службы судебных приставов по РМ, Управления специальной связи по РМ, «Мордовиястата», «Мордовнедр», Центра управления регионом, ООО «Теплоцентр», ООО «АСПЭК», газеты «Известия Мордовии», Мордовского республиканского музея изобразительного искусства имени С.Д. Эрьзи и другие.
С первых же дней проекта жители Мордовии не только перечисляют средства в фонд Народного фронта «Всё для Победы», но и приносят необходимые на передовой вещи, медикаменты, одежду, средства гигиены, детские рисунки, письма со словами поддержки и многое другое.
«Отрадно, что в нашей республике живут такие добрые и отзывчивые люди. Мы выражаем всем им огромную благодарность», - отметили в региональном исполкоме Народного фронта в РМ.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления