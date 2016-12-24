В Саранске наградили активных участников проекта «Всё для победы!»

В Мордовии прошла церемония награждения активных участников проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Сопредседатели регионального исполкома вручили Благодарственные письма коллективам различных ведомств, а также наиболее отличившимся жителям республики.

Все награжденные активно участвовали в формировании гуманитарной помощи для участников СВО. Среди них коллективы Управления федеральной службы судебных приставов по РМ, Управления специальной связи по РМ, «Мордовиястата», «Мордовнедр», Центра управления регионом, ООО «Теплоцентр», ООО «АСПЭК», газеты «Известия Мордовии», Мордовского республиканского музея изобразительного искусства имени С.Д. Эрьзи и другие.

С первых же дней проекта жители Мордовии не только перечисляют средства в фонд Народного фронта «Всё для Победы», но и приносят необходимые на передовой вещи, медикаменты, одежду, средства гигиены, детские рисунки, письма со словами поддержки и многое другое.

«Отрадно, что в нашей республике живут такие добрые и отзывчивые люди. Мы выражаем всем им огромную благодарность», - отметили в региональном исполкоме Народного фронта в РМ.