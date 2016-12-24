Школьник из Мордовии стал призером открытого Кубка Москвы «Игры ГТО»

Спорт

Второй открытый Кубок Москвы «Игры ГТО-2023» стал масштабным спортивным событием, участие в котором приняли более 1500 спортсменов со всей страны. Это соревнование объединило участников разных возрастов и уровней подготовки.

В течение трех дней атлеты соревновались в четырех категориях различной сложности - «Профессионалы», «Продвинутые», «Любители» и «Первая попытка».

Как сообщает Минспорта РМ, учащийся Ромодановской средней общеобразовательной школы №1, воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Адель Асаинов в индивидуальном зачете занял на соревнованиях второе место.

Безусловный успех.

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