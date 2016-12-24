Ученые МГУ им. Н.П.Огарева придумали индивидуальный тепловой пункт со снижением теплопотребления более чем на 17%

В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева разработали индивидуальный тепловой пункт в системе отопления здания. Это первый в мире проект, суть которого заключается в снижении теплопотребления за счет использования потенциала солнечной активности фасадов здания и уменьшения теплопоглощения конструкциями – стен, окон и других при колебаниях температуры внутреннего воздуха.

Проведенные испытания на учебном корпусе №25 МГУ им. Н.П. Огарева демонстрируют эффективность разработки свыше прогнозируемой – снижение теплопотребления в 17%. Так в январе экономия составила 17,43%, в феврале 23,19 %, в марте 30,74 %, а в апреле около 41%.

В дальнейшем данная технология будет интересна для модернизации систем отопления жилых и общественных зданий.

«К примеру, в перспективной схеме теплоснабжения городского округа Саранск до 2035 года, разработчиками которой являемся мы, прогнозируется увеличение тепловой нагрузки более чем на 400 Гкал/ч. Это потребует перекладки магистральных тепловых сетей на бОльший диаметр, сооружение дополнительных насосных станций, что требует больших затрат, в основном, за счет роста тарифа. Применение нашей технологии позволит высвободить дополнительные тепловые мощности и подключить новые застройки без перекладки сетей, благодаря чему произойдет экономия денежных средств и тарифы на тепловую энергию останутся в прежнем состоянии», – отметил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем МГУ им. Н.П. Огарева Алексей Левцев.

В настоящее время учеными отслеживается работа оборудования и проводится непрерывная оценка его эффективности, накапливается база данных. По результатам очевидна окупаемость данного проекта, при затратах на проект около 1,2 млн. руб. и эффекта в размере примерно 800 тыс. рублей, окупаемость составляет примерно 1,5 года.

«Данный проект представляет интерес для энергохозяйства университета, в связи с чем было принято решение о тиражировании данной технологии на других корпусах. Заинтересованность к данному проекту проявило ОАО «РЖД». Получена договоренность на адаптацию инновационного проекта «ИТП с низкочастотной пульсацией температуры теплоносителя в системе отопления» для здания станции Саранск» и станции Рузаевка Куйбышевской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений. В настоящее время с ними согласовано техническое задание и готовиться конкурсная документация, что доказывает перспективность разработки наших ученых», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Разработка ИТП для организации пульсирующего режима в системе отопления здания» создана в рамках стратегического проекта «Материалы нового поколения и энергосбережение» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».