Администрация Саранска приводит телефоны городской «горячей линии» по вопросам оказания помощи семьям участников СВО

Наш город

Обращения от мобилизованных военнослужащих, а также их родных поступают Главе Саранска Игорю Асабину ежедневно. Об этом говорится в информации из Администрации города.

В настоящее время в Саранске составлен реестр семей, которым оказывается необходимая адресная помощь. По данным Департамента по социальной политике, в городских школах дети наших бойцов обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием.

Также отмечается, что городским властям поступали просьбы помочь с направлением на лечение родителей мобилизованных мужчин – пожилые люди были определены в стационары и санатории. Сейчас рассматриваются вопросы об оказании помощи по утеплению фасадов домов и предоставлению транспорта.

Администрация Саранска приводит телефоны городской «горячей линии» по вопросам оказания помощи семьям участников специальной военной операции:

8(8342) 47-50-06  Василий Александрович
8(8342) 48-08-53  Юрий Алексеевич
(8342) 47-95-29  Ольга Евгеньевна

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