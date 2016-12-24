Администрация Саранска приводит телефоны городской «горячей линии» по вопросам оказания помощи семьям участников СВО

Обращения от мобилизованных военнослужащих, а также их родных поступают Главе Саранска Игорю Асабину ежедневно. Об этом говорится в информации из Администрации города.

В настоящее время в Саранске составлен реестр семей, которым оказывается необходимая адресная помощь. По данным Департамента по социальной политике, в городских школах дети наших бойцов обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием.



Также отмечается, что городским властям поступали просьбы помочь с направлением на лечение родителей мобилизованных мужчин – пожилые люди были определены в стационары и санатории. Сейчас рассматриваются вопросы об оказании помощи по утеплению фасадов домов и предоставлению транспорта.

Администрация Саранска приводит телефоны городской «горячей линии» по вопросам оказания помощи семьям участников специальной военной операции:



8(8342) 47-50-06 Василий Александрович

8(8342) 48-08-53 Юрий Алексеевич

(8342) 47-95-29 Ольга Евгеньевна