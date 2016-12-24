Артём Здунов осмотрел линии по производству молочной продукции и мороженого агрофирмы «Норов»

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26 августа Глава Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район. Он осмотрел производство группы компаний «Норов» по изготовлению молочной продукции и мороженого.
Руководитель ГК «Норов» Александр Поздняков рассказал о производственных планах, увеличении мощностей и реализации инвестиционных проектов. В частности, речь шла об участии компании в туристических программах, в том числе по развитию базы отдыха «Карнай».
Кроме того, предприятие «Норовское молоко» активно поддержало направление промышленного туризма, организовав проведение экскурсий для детей по цехам с производством мороженого.
26 августа здесь провели экскурсию для детей из Луганска и Мариуполя - им показали полный цикл изготовления сладкого продукта и, конечно, дали возможность попробовать лакомство. Глава Мордовии присоединился к экскурсии и пообщался с детьми.
ООО «Норовское молоко» начало производство мороженого с 2018 года. В этом году предприятие выпускает рекордные для себя объемы - около 30 тонн продукции в месяц. Она поставляется в торговые сети республики и Пензенскую область.
В 2023 году завод планирует запустить линию по производству эскимо.
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