Артём Здунов осмотрел линии по производству молочной продукции и мороженого агрофирмы «Норов»

26 августа Глава Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район. Он осмотрел производство группы компаний «Норов» по изготовлению молочной продукции и мороженого.

Руководитель ГК «Норов» Александр Поздняков рассказал о производственных планах, увеличении мощностей и реализации инвестиционных проектов. В частности, речь шла об участии компании в туристических программах, в том числе по развитию базы отдыха «Карнай».

Кроме того, предприятие «Норовское молоко» активно поддержало направление промышленного туризма, организовав проведение экскурсий для детей по цехам с производством мороженого.

26 августа здесь провели экскурсию для детей из Луганска и Мариуполя - им показали полный цикл изготовления сладкого продукта и, конечно, дали возможность попробовать лакомство. Глава Мордовии присоединился к экскурсии и пообщался с детьми.

ООО «Норовское молоко» начало производство мороженого с 2018 года. В этом году предприятие выпускает рекордные для себя объемы - около 30 тонн продукции в месяц. Она поставляется в торговые сети республики и Пензенскую область.

В 2023 году завод планирует запустить линию по производству эскимо.