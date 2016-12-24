В Саранске приведут в порядок территорию около Мордовского национального театра

Власти Саранска обратили внимание на неудовлетворительное состояние территории около Мордовского национального государственного драматического театра. Здесь печальную картину являют неработающий фонтан, ржавые урны, облезлые лавочки, отколотая мраморная плитка и ямы на площади у культурного учреждения.

Осмотревший всю эту «прелесть» мэр Саранска Игорь Асабин отдал распоряжение руководителям муниципальных структур и организаций привести территорию в нормальное состояние. На это ответственным за выполнение поручения отведено 10 дней.