В Саранске приведут в порядок территорию около Мордовского национального театра

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Власти Саранска обратили внимание на неудовлетворительное состояние территории около Мордовского национального государственного драматического театра. Здесь печальную картину являют неработающий фонтан, ржавые урны, облезлые лавочки, отколотая мраморная плитка и ямы на площади у культурного учреждения.
Осмотревший всю эту «прелесть» мэр Саранска Игорь Асабин отдал распоряжение руководителям муниципальных структур и организаций привести территорию в нормальное состояние. На это ответственным за выполнение поручения отведено 10 дней.
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