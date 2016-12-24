19 мая в Доме республики состоялось очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Его провел Глава Мордовии Артём Здунов.



Руководитель республики отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась, в сутки фиксируется до 36 новых случаев заражения.



«Не будем обманываться – ковид не отступает. Между тем, впереди у нас – Единый гоэкзамен и детский оздоровительный отдых. Сняты некоторые ограничения, поэтому особенно актуально сейчас проведение диспансеризации населения», - отметил основные темы для обсуждения Глава Мордовии.



Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова отметила, что ситуация остается стабильной и контролируемой. В республике сейчас на стационарном лечении находится 241 человек, 20 % ковидных коек находятся в резерве.



Она также отметила, что темпы вакцинации за прошедшую неделю снизились в 19 районах Мордовии, 4 района не допустили снижения. Коллективный иммунитет в регионе – около 48 %. Галина Лотванова заострила внимание Минздрава республики и глав муниципальных образований, что необходимо предметнее заниматься ревакцинацией граждан.



Текущая эпидситуация позволяет уделить повышенное внимание диспансеризации и углубленной диспансеризации населения. Профосмотры в отделениях первичного медицинского звена за 4 месяца прошли чуть более 22 % человек от запланированного количества. Предстоит провести диспансеризацию более 209 тысяч человек. Активизировать необходимо и углубленную диспансеризацию тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.



Кроме того, обсуждалось завершение учебного процесса в образовательных учреждениях республики. В 9 классах начались итоговые экзамены, 21 мая у выпускников 11 классов пройдут последние звонки, на предстоящей неделе стартуют ЕГЭ. В образовательные учреждения республики главным санитарным врачом РМ направлены требования по проведению ЕГЭ и определены меры, которых необходимо придерживаться. Они, в частности, касаются доставки детей в пункты сдачи и дезобработки транспорта и помещений, используемых для проведения итоговых испытаний.



В июне в Мордовии заработают пришкольные и оздоровительные лагеря. Сейчас ведется их приемка. Для сотрудников предусмотрено обязательное прохождение ПЦР-тестирования, вакцинации или ревакцинации перед началом работы лагерей.