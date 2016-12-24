Мордовия готовится к наступлению «омикрона»

В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба



Глава Мордовии Артём Здунов 14 января в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Было отмечено: в период новогодних праздников и на текущей неделе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в республике составляла 55-60 новых случаев заражений в сутки. Около 600 пациентов сейчас находятся на лечении в ковидных госпиталях. 2 тысячи человек с ОРВИ и легкими формами пневмонии проходят лечение амбулаторно.



Однако, учитывая беспрецедентный рост заболеваемости штаммом «омикрон» за рубежом, регион тоже находится в преддверии новой вспышки инфекции.



«С учетом установки федерального центра мы должны молниеносно развернуть койки в случае необходимости», - подчеркнул Артём Здунов.



В том, что такая необходимость возникнет, специалисты уже мало сомневаются - слишком высокая заразность у этого штамма.



«Человек может стать заразным уже на второй день после контакта с заболевшим, а симптомы болезни появляются на 3-5 день. Если ситуация у нас будет развиваться так, как в Европе, то в Мордовии ежедневно будет 300 случаев заражения», - отметила вице-премьер Галина Лотванова.



«Задача Правительства Мордовии, глав муниципалитетов – обеспечить готовность региона к новой прогнозируемой волне коронавируса, - подчеркнул Артём Здунов. - В кратчайшие сроки необходимо оценить имеющиеся ресурсы, рабочей группе оперативного штаба - предложить комплекс дополнительных мероприятий на случай серьезного роста заболеваемости».



Эту работу Минздрав республики уже начал. Под дополнительный ковидный госпиталь будет оборудован бывший корпус детской больницы на улице Полежаева в Саранске, там развернут 400 инфекционных коек.



«Мы серьезно готовимся к этой угрозе, понимая, что нагрузка на медиков будет колоссальной, - сказал министр здравоохранения Олег Маркин. - Мы уже обратились за помощью к нашему Медицинскому институту - 500 студентов будут работать в поликлиниках в качестве врачей-стажеров, помощников по аудиоконтролю за состоянием пациентов».



Снизить риск высокой заболеваемости новым штаммом может вакцинация и своевременная ревакцинация. Министр здравоохранения Мордовии подчеркнул: чтобы защититься от омикрона, совсем не обязательно ждать 6 месяцев с момента предыдущей вакцинации, сделать новую прививку можно и через 4 месяца.



«И российские специалисты, и зарубежные подтверждают, что против нового штамма коронавируса при первичной вакцинации эффективен наш Спутник V, а при ревакцинации - Спутник Лайт », - сказал министр.



Тем временем лечебные учреждения уже приступили к мобилизации всех сил и средств: создан запас лекарств, тест-систем. Олег Маркин поблагодарил Главу Мордовии за то, что больницы получили в виде благотворительной помощи дополнительные защитные и лекарственные средства.



Медикам понадобится и дополнительный транспорт - муниципалитеты должны предусмотреть возможность передачи необходимых транспортных единиц вместе с водителями лечебным учреждениям.



Глава Мордовии поставил задачу взять подготовку к прогнозируемому росту заболеваемости на самый жёсткий контроль, в том числе обеспечить неукоснительное соблюдение всех противоэпидемических мер.