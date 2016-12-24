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По данным регионального оперативного штаба, в Мордовии заметно выросло число ковидных пациентов в больницах. Сейчас эта цифра приближается к полутора тысячам человек, хотя неделей ранее на стационарном лечении находились не многим более 1200 больных коронавирусной инфекцией.
Как сообщается, за минувшие сутки, 20 сентября, в республике выявлено 70 новых случаев коронавируса. При этом, 52 человека выписаны с выздоровлением
В федеральной статистике по Мордовии зафиксировано 3 новых летальных случая.
Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
По данным на 20 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 449 человек на стационарном лечении;
- 1 947 человек под наблюдением дома.
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