«Вирусная памятка» от Минздрава РМ

Куда обращаться с вопросами о​ коронавирусе и своем самочувствии?



Во время пандемии особенно важно своевременно получить профессиональную медицинскую консультацию, которая поможет принять нужные меры. Специалисты Минздрава РМ ответили на наиболее распространенные вопросы, поступающие на горячие линии. Сохраните эту информацию в закладках.

- В каком случае нужно вызвать врача на дом? И когда вызывать скорую?

- Если вы чувствуете недомогание и есть признаки респираторного заболевания, обратитесь в поликлинику по месту жительства или вызовите врача на дом.

Если самочувствие резко ухудшилось, повышенная температура, вызывайте скорую.

!!!Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не ставьте себе диагноз самостоятельно. При первых симптомах заболевания обращайтесь к врачу.

- У меня появились симптомы, похожие на коронавирус. Должны ли у меня взять анализ на COVID-19?

- Обследование на вирус SARS-Cov-2 проводится:

- для лиц с клиникой внебольничной пневмонии;

- при появлении респираторных симптомов у лиц 65 +;

- для лиц из интернатов, детских домов, детских лагерей, пансионатов для пожилых и других стационарных организаций социального обслуживания, учреждений уголовно-исполнительной системы;

- для лиц, контактировавших с больным с лабораторно подтвержденным COVID-19 по предписанию Роспотребнадзора.

!!!О необходимости этого анализа принимает решение лечащий врач.

- Когда нужно делать КТ?

- На КТ направляют лиц с проявлениями пневмонии и при развитии инфекционного процесса.

!!!Решение о направлении на КТ принимает лечащий врач.

- Когда сдавать анализ на антитела?

- Серологические исследования на антитела имеют вспомогательное значение для диагностики текущей инфекции и основное для оценки иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию.

Антитела класса А (IgA) начинают формироваться и доступны для определения примерно со 2 дня от начала заболевания, достигают пика через 2 недели и сохраняются длительное время.

Антитела класса М (IgM) начинают выявляться примерно на 7-е сутки от начала заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2-х месяцев и более.

Примерно с 3-й недели или ранее определяются антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2.

Особенностью иммунного антительного ответа на инфекцию SARS-CoV-2 является небольшой временной промежуток между появлением антител IgM и IgG, а иногда и одновременное их формирование.

- На какой день заболевания надо сдать анализ крови?

- Анализ крови на наличие антител или РНК вируса необходимо сдавать по назначению врача при четком понимании цели этого исследования.

- Чувствую себя относительно неплохо, но очень тревожно. Куда можно обратиться?

- Если причина тревоги - возможный контакт с больным ковидом или наличие клинических проявлений, похожих на ковид, либо есть положительные результаты исследований на ковид - надо обращаться по телефону в поликлинику по месту жительства и вызывать врача на дом.

Во всех остальных случаях рекомендуется соблюдать меры безопасности и наблюдать за своим состоянием и состоянием близких.

- Контактировал с человеком, у которого обнаружен коронавирус. Что делать?

- Если Вы действительно проконтактировали с больным лабораторно подтвержденным ковидом, Роспотребнадзор направит в территориальную поликлинику предписание об обследовании на ковид.

Также вы можете обратиться в лаборатории, проводящие на договорной основе тесты методом ПЦР для обследования на наличие РНК вируса.

- Пролечился от ковида и чувствую, что здоров. Как понять, опасен ли я для окружающих? Сколько времени человек остаётся заразным?

- Вирус перестает выделяться из организма больного ковидом в течение 14 дней после начала клинических проявлений болезни.

Но для гарантии безопасности необходимо провести два исследования методом ПЦР мазка из носо- и ротоглотки с разницей в сутки. Если они окажутся отрицательными, пациент не представляет опасности для окружающих.

- Что делать моим близким, если у меня подтвердится ковид? Куда они должны обращаться? Должны ли они или я уехать, самоизолироваться?

- Если подтвердился ковид и больной остается дома, то по предписанию Роспотребнадзора другие члены семьи должны самоизолироваться в изолятор ГБУЗ РМ «Детский санаторий «Лесная сказка» на 14 суток, либо переехать на удаленный адрес на то же время.

Возможен вариант переезда больного ковидом на другой адрес на указанное время.

- Приехал из отпуска из другого региона. Симптомов коронавируса не чувствую. Надо ли что-то делать? И что делать, если почувствовал недомогание?

- Если вы приехали из другого региона России, нормативные документы не требуют обязательного обследования и изоляции. Но это можно и даже нужно сделать в инициативном порядке.

Если же вы почувствовали недомогание, лихорадку, респираторные симптомы – немедленно изолируйтесь от родственников, вызывайте врача и следуйте медицинским рекомендациям по обследованию, лечению, профилактике.

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно получить консультацию на горячей линии Минздрава РМ по телефону 8-800-100-46-60.